Oudjaarsfuif jeugdhuis al na vier minuten uitverkocht

Na een gedwongen ‘coronapauze’ wordt dit jaar opnieuw een oudjaarsfuif georganiseerd in Jeugdhuis Wollewei. “Door het minimale aanbod in Turnhout voor jongeren op oudjaarsnacht, besloten we geen gratis inkom te voorzien, hetgeen andere jaren wel de gewoonte was. Op die manier willen we onze vrijwilligers die op oudjaar permanentie houden, beschermen voor de verwachte massale toestroom naar het jeugdhuis’, zegt Nore Lauwers van Wollewei.

Andere jaren was er soms een toestroom van 2.000 bezoekers in Jeugdhuis Wollewei. “Dit jaar willen we veiligheid vooropzetten en de bezoekers een kwalitatieve oudejaarsnacht aanbieden waar ze niet moeten drummen voor ruimte om te dansen”, klinkt het voorts. “Om dit te garanderen, koos Jeugdhuis Wollewei ervoor om tickets te verkopen aan de democratische prijs van 3 euro. Deze vielen erg in de smaak en zo vlogen 350 tickets de deur uit op 4 minuten. Door de grote vraag naar meer tickets, besloten we om nog 25 tickets extra te voorzien. Hiermee overschrijden we de capaciteit van 400 niet.”