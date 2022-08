Oud-burgemeester en bekende schooldirecteur Erwin Brentjens overlijdt enkele dagen na zijn 69ste verjaardag: “Papa kreeg heel plots een hartstilstand”

TurnhoutErwin Brentjens is zondag onverwacht overleden. De oud-burgemeester van Turnhout bezweek aan een hartstilstand. Enkele dagen eerder was hij 69 jaar geworden.

“Mijn vader is gisteren zeer plots overleden aan een hartstilstand. Geen woorden voor. Enkel shock en verdriet.” Dat bericht plaatste dochter Sieglinde Brentjens maandagochtend op de Facebookpagina van haar papa Erwin. Erwin Brentjens was nog maar een week terug in het land na een trip als reisleider naar Tirol. En vijf dagen voor zijn overlijden vierde hij nog zijn 69ste verjaardag.

Burgemeester

Met het overlijden van Brentjens verliest Turnhout één van zijn voormalige burgemeesters. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 schopte Erwin Brentjens het als lijsttrekker van N-VA tot burgemeester van Turnhout. Het werd geen gemakkelijk burgemeesterschap. Brentjens zou de sjerp minder dan een jaar dragen. Samen met de rest van N-VA belandde hij eind 2013 op de oppositiebanken nadat de onbestuurbaarheid van de stad was uitgeroepen. Brentjens bleef nadien nog enkele jaren actief als oppositieraadslid, maar besliste in maart 2016 de gemeenteraad te verlaten. Pas in oktober 2017 begon het terug te kriebelen. “Na wat er allemaal gebeurd is in Turnhout, zijn er veel mensen naar mij gekomen die zeggen dat ze het betreuren dat ik geen kans heb gekregen om me te bewijzen”, vertelde Erwin Brentjens in oktober 2017. “Ik sta eigenlijk nog in het krijt bij die mensen. Daarom wil ik alsnog iets betekenen voor deze stad en de inwoners. Ik heb ook nog de energie om dat te doen. Maar als ik ècht iets wil betekenen voor de stad, kan dat alleen via politieke weg.”

Schooldirecteur

Los van de politiek raakte Erwin Brentjens in Turnhout vooral gekend als directeur van basisschool De Smiskens. In juni 2016 – Brentjens was toen 62 jaar – kreeg hij er een feestelijk afscheid toen hij met pensioen ging. “Ik ben nu 62 jaar. Ik had eventueel nog wat langer kunnen doorgaan, maar ik wil stoppen op een hoogtepunt. Ik heb de school gebracht tot wat ze nu is. Het leerlingenaantal is meer dan verdubbeld sinds ik hier ben, net als het aantal leerkrachten”, sprak Brentjens bij zijn afscheid.

Reisleider

Hoewel hij als schooldirecteur met pensioen ging, bleef Brentjens heel actief bezig. Hij werkte als reisleider/gids bij Reizen Lauwers. Vanuit die functie trok hij er regelmatig met groepen reizigers op uit in binnen- en buitenland. Tijdens de lockdown lagen die reizen stil. Brentjens vulde zijn dagen toen met lange wandelingen in de natuur. Hij wandelde meer dan 1.000 kilometer. “Ik deed het als revalidatie na een zwaar verkeersongeval”, getuigde hij in juni 2020 in de krant.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.