Opvallend: winkeldieven stelen zo'n 1.500 euro aan tandverzorgingsproducten en fopspenen uit Kruidvat

Mechelen Jonge KV-supporters doen fotoshoot voor communie of lentefeest in stadion: “Heel fier dat ik hier mag poseren”

Poseren met de beker van België, het AFAS Stadion op de achtergrond of in de perszaal; 12 KV-supporters die aan hun communie- of lentefeest toe zijn, kozen voor een fotoshoot in de thuisbasis van hun lievelingsclub. Een professionele fotograaf leidde hen rond in het stadion.

9 april