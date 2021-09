Opschudding op terrasjes in Turnhout: bestuurder scheurt met gierende banden op marktplein

Gevaar

Auto in beslag

De man is maandagavond, kort na de feiten, al opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen. “Wat de man bezielde, is nog niet duidelijk. Maar politie en parket tillen erg zwaar aan de feiten. En ook de burgemeester betreurt wat er is gebeurd en veroordeelt dit rijgedrag”, aldus nog de politiewoordvoerder. “We roepen iedereen die maandagavond getuige was van de dolle rit op de Grote Markt in Turnhout en daar beelden van heeft gemaakt, op om zich te melden via opsporingen@politieregioturnhout.be. De beelden kunnen nuttig zijn voor het verdere onderzoek.”