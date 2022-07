Oproep van politie: “Zoek geen verkoeling in onbewaakte waterplassen en kanalen”

Tropische temperaturen. Dat betekent niet alleen overvolle recreatiedomeinen, maar meestal ook mensen die verkoeling opzoeken aan waterputten of kanalen. Dat is onder meer het geval aan de Mellevijver in Turnhout. Maar zowel stad als politie waarschuwen al jaren dat het gevaarlijk is. “De oevers van deze zandwinningsput zijn de eerste meters zeer geleidelijk en ondiep, maar gaan plotseling naar zeer steil tot een diepte van ongeveer 10 meter”, klinkt het. “De oevers bestaan plaatselijk uit los zand waardoor de kans om weg te zakken in drijfzand groot is. Daarnaast kan de temperatuur van het ondiepe en het diepe water zeer sterk verschillen. Als men terecht komt in een koude onderstroom kan het zijn dat de spieren verkrampen en dienst weigeren, waarop de kans op verdrinking bestaat.”

Veiligheid

Doordat er geen toezicht is door ervaren redders, is de kans dat iemand je in geval van nood te hulp zal schieten behoorlijk klein, met alle gevolgen van dien. “En dat wensen we uiteraard niemand toe”, klinkt het bij de politie. “Ook al zal het er de komende dagen wat drukker zijn dan gewoonlijk, toch zoek je de afkoeling bij het warme weer dat er zit aan te komen beter in een openluchtzwembad of zwemvijver waar er wel toezicht is door ervaren redders. Dat is niet alleen veel veiliger, het kan je ook een GAS-boete besparen. Zet vooral je eigen leven maar ook dat van anderen niet op het spel door het water in te duiken op plaatsen waar dat verboden is.”