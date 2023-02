Oppositiepartij TIM lanceert voorstel: “Laat straatverlichting terug langer branden nu energieprijzen dalen”

‘Laat de openbare straatverlichting in Turnhout terug branden tot middernacht’. Die oproep lanceert oud-burgemeester Eric Vos (TIM). Volgens de oppositiepartij is dat mogelijk nu de energieprijzen een pak lager zijn dan verwacht. “Het is beter voor het veiligheidsgevoel van de Turnhoutenaar”, zegt Eric Vos.

Oppositieraadslid Eric Vos (TIM) zal het voorstel om de openbare straatverlichting ’s avonds langer te laten branden lanceren op de gemeenteraadszitting van maandagavond 27 februari. Tegelijk stelt zijn partij voor om minder zwaar te snoeien in het personeelsbestand van de stad. Aanleiding voor zijn voorstel zijn de dalende energieprijzen. “In oktober 2022 kondigde de meerderheid aan zwaar te snoeien in de uitgaven door destijgende energie- en personeelskosten. Het bestuur voorziet een afbouw van 10 procent van het personeelsbestand: 60 voltijdse banen weg”, zegt Eric Vos.

Groothandelsmarkt

Eén van de redenen om zo fors te besparen, met name de stijgende energieprijzen, blijkt vandaag erg mee te vallen volgens Vos. “In Turnhout hielden we in de financiële meerjarenplanning rekening met hoge energietarieven. Maar het is nu van december 2021 geleden dat de prijzen voor elektriciteit en gas nog zo laag waren. De energieprijzen dalen sterk op de groothandelsmarkt.”

Dienstverlening op peil

In augustus 2022 kostte aardgas nog 350 euro per megawattuur. Half februari 2023 was dat nog 53 euro. “Ook de elektriciteitsprijs daalt: 700 euro per megawattuur in augustus, en nog 150 euro half januari 2023. Voor de federale regering voldoende redenen om steunmaatregelen voor de meest kwetsbaren af te bouwen”, vervolgt Vos. “Voor Turnhout Iedereen Mee (TIM) de reden om de besparingen in Turnhout fors te milderen. Besparing op personeelsuitgaven moet terug gebracht worden. De dienstverlening op peil houden moet prioriteit zijn.”

Avondklok

De lagere energiekost van vandaag moet het volgens de oppositiepartij ook financieel mogelijk maken om straatverlichting tijdens weekdagen pas om 24 uur te doven. “Dus een uur later dan wat nu het geval is. Het is beter voor het veiligheidsgevoel van de Turnhoutenaar. Wanneer het licht om 23 uur uitschakelt, wordt het echt zeer donker op straat. Mensen beschouwen dit bijna als een echte avondklok. Mensen die na een activiteit nog wat nagenieten in de Turnhoutse horeca vertrekken daar voor 23 uur om nog ‘voor het donker’ thuis te zijn", besluit Vos. “Niemand heeft een glazen bol die zicht geeft de evolutie van de energieprijzen op lange termijn. Maar de prognoses zijn alleszins beter dan in de periode dat de stad in besparingsmodus is gegaan.”

Het was donderdagnamiddag nog niet duidelijk wat het standpunt van de coalitiepartners is over het voorstel van oppositiepartij TIM.

