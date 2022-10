Oppositie laakt beslissing om 60 jobs te schrappen bij stad: “Heeft sowieso impact op dienstverlening”

TurnhoutVoor het eerst in tien jaar vond woensdagavond een extra gemeenteraad plaats in Turnhout. Afgedwongen door de oppositie nadat het stadsbestuur bekend had gemaakt dat er zestig jobs moeten verdwijnen bij de stad. “Heel Vlaanderen kijkt nu naar Turnhout. Maar andere gemeenten zullen hetzelfde moeten doen”, zegt burgemeester Paul Van Miert. De oppositie vreest vooral een mindere dienstverlening.

Stad Turnhout telt op dit moment zo’n 600 werknemers. Over drie jaar moeten er dan tien procent minder zijn. Het stadsbestuur hoopt dat de zestig jobs kunnen verdwijnen door natuurlijke afvloeiingen zoals pensionering, maar ook naakte ontslagen worden niet uitgesloten. De beslissing kwam als een verrassing voor de oppositiepartijen. Nooit was er met één woord over gerept. Totdat het nieuws via een persbericht werd bekend gemaakt. Om tekst en uitleg te vragen, dwongen de oppositiepartij een extra gemeenteraad af.

Tijdens die extra gemeenteraad bleek dat de oppositiepartijen vrezen dat de dienstverlening naar de burgers toe erop achteruit zal gaan. Zestig stadsmedewerkers die moeten afvloeien: dat gaat sowieso een impact hebben op de dienstverlening”, zegt Wout Schafraet. “De stadsmedewerkers zijn de mensen die onze wegen herstellen, die onze sporthal doen draaien, nieuwe identiteitskaarten bezorgen,… Veel diensten vragen juist meer volk. De sporthal moest begin deze maand al drie dagen vroeger sluiten omdat er geen zaalwachters waren. De mensen van de sociale dienst zitten op hun tandvlees. Wij zien niet waar het met minder volk zou kunnen. Deze besparing zal ten koste gaan van de dienstverlening aan alle Turnhoutenaren.”

Ook Bart Voordeckers (Open Vld) is overtuigd dat er gevolgen zullen zijn voor de dienstverlening. Hij vindt dat de stad keuzes moet maken. “Ik heb liever dat er gekozen wordt om bepaalde zaken helemaal niet meer te doen als stad, dan om alles half te doen. Want met halve dienstverlening, help je niemand mee”, zegt Voordeckers.

Eric Vos (TIM) begrijpt dat er bespaard moet worden, maar vindt dat de stad dit op een verkeerde manier aanpakt. “Ik heb in de vorige legislatuur als burgemeester ook een besparingsoefening mee geleid. Die is totaal anders verlopen. De stad had eerst de diensthoofden moeten bevragen of en op welke manier een bepaalde dienst kan besparen. Het is niet slim om vanaf het begin te zeggen dat er zestig voltijds equivalenten moeten verdwijnen.”

Oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat de stad eerst zijn huiswerk had moeten maken vooraleer aan te kondigen dat ze zestig mensen moeten vertrekken. De stad had eerst de oefening moeten maken op welke diensten er bespaard kan worden. Er zijn nu al een aantal departementen waar een structureel personeelstekort is. Dat valt moeilijk te rijmen met deze beslissing. Bovendien is het moeilijk om bepaalde profielen te vinden voor de stad. Hoe kan je die mensen nu nog overtuigen om te solliciteren bij de stad Turnhout?”, vraagt Reccino Van Lommel zich af.

Burgemeester Paul Van Miert benadrukt dat het stadsbestuur geen andere keuze had. “Het voorbije anderhalf jaar zijn er acht indexeringen geweest. Dat zorgt ervoor dat onze loonkost de komende drie jaar met 27 miljoen euro stijgt. Dat is niet alleen voor Turnhout zo, maar alle gemeenten kampen met dat probleem, van kleine dorpen tot grote steden. Heel Vlaanderen kijkt nu naar Turnhout. Maar andere gemeenten zullen hetzelfde moeten doen”, zegt Van Miert. “We moeten wel besparen op personeel, want we willen de volgende legislatuur niet opzadelen met een financieel tekort, en evenmin willen we de belastingen omhoog doen.”

Het stadsbestuur wil nu samen met de diensthoofden bekijken waar er met een mannetje minder kan gewerkt worden. “Wanneer mensen met pensioen gaan of om een andere reden vertrekken, zullen we samen met de diensthoofden bekijken of en hoe we die job terug moeten invullen. De diensthoofden zijn daar nu al mee bezig. We hebben zelfs al voorstellen gekregen vanuit de diensthoofden, want ook zij beseffen de ernst van de zaak.”

