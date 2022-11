Opnieuw jeugdtrainer van KFC Turnhout die verdacht wordt van zedenfeiten: “Hij stuurde seksueel getinte berichten”

In de zomer van 2021 kwam de toen 61-jarige P.T. in opspraak . De leerkracht van de Sint-Franciscusschool werd verdacht van zedenfeiten met minderjarigen. Hij zou kinderen aangerand hebben en de feiten zouden zich zelfs op school voorgedaan hebben. Later bleek dat P.T. ook betrokken was bij de jeugdwerking op KFC Turnhout. Toen het nieuws bekend raakte, werd de man meteen uit de club gezet.

Ignace Kroos van KFC Turnhout zit erg verveeld met de hele affaire. De feiten dateren van eind vorig voetbalseizoen. Het was toen dat via de hoofdtrainer van de jeugdploeg het bestuur in kennis werd gesteld. “We hebben toen onmiddellijk contact opgenomen met de zedenpolitie”, zegt Ignace Kroos. “Zij hebben ons toen gevraagd niet meteen actie te ondernemen. Nadat de man dan heel kort daarna is verhoord, hebben we de samenwerking meteen stopgezet. De ouders van de jongen in kwestie – die het gelukkig goed maakt en nog altijd bij ons aangesloten is – hadden ons ook gevraagd om het discreet te houden.” De club neemt nu wel maatregelen. “We gaan voortaan voor elke verantwoordelijke post of wat dan ook een bewijs van goed gedrag en zeden vragen”, zegt Ignace Kroos. “We willen ook een soort van vertrouwenspersoon aanstellen bij de club. Wij zitten hier zelf heel verveeld mee. We screenen en scouten mensen, maar als je niets weet of als ze dat bewijs van goed gedrag en zeden hebben: dan weet je het ook niet.”