Oplichters imiteren AXA-bank en vragen bankpas en pincodes op

De oplichters zijn erop uit om je bankkaart en je geheime code te bemachtigen, door je te doen geloven dat je een nieuwe bankkaart kan aanvragen die nóg beter beveiligd is tegen frauduleuze praktijken. “De verdachten maken gebruik van het officiële AXA-logo en daardoor ziet de brief er op het eerste gezicht helemaal echt uit. Tot je de brief wat grondiger bekijkt, want dan stoot je al snel op enkele taalfouten. Wellicht was diegene die deze valse brief schreef niet de beste leerling van de klas tijdens de lessen Nederlands”, klinkt het bij de politie.

Wat de briefwisseling helemaal verdacht maakt, is dat er een invulformulier is bijgevoegd dat je moet terugsturen en waarop je je pincode moet vermelden. “Er wordt niet alleen gevraagd om je huidige pincode op het formulier in te vullen, maar eventueel ook de nieuwe pincode als die zou afwijken van de huidige. Een bankinstelling zal nooit vragen naar je persoonlijke pincode en al zeker niet om je bankkaart en je pincode samen te versturen”, waarschuwt de politie. “Wees dus extra alert als je zo’n brief in je brievenbus of mailbox vindt en stuur niet zomaar je bankkaart en pincode op. Neem bij de minste twijfel over de echtheid van briefwisseling of mails contact op met je bankinstelling.”