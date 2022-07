Op zoek naar een originele fotozoektocht deze zomer? In Turnhout kan dat op de eeuwenoude begraafplaats in de Kwakkelstraat

De begraafplaats in de Kwakkelstraat is ontstaan in 1816. De bedoeling van de zomerzoektocht is dat mensen eens met andere ogen kijken naar het erfgoed dat er te zien is. “De begraafplaats is een plek die we als Turnhoutenaren allemaal kennen”, zegt schepen Stijn Adriaenssens (N-VA). “We gaan er naar toe om overleden hun graf te bezoeken, mensen te herdenken of gewoon om rust te vinden. Maar begraafplaatsen – en dan zeker die in de Kwakkelstraat – zijn ook belangrijk cultureel erfgoed. Hoe we doden begraven en herdenken zegt veel over wie we zijn. Normaal lopen we zeker en graven voorbij, maar deze zomerzoektocht nodigt uit om dat nu eens niét te doen.”