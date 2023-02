Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in de Kempen? Wij wijzen je de weg naar de goedkoopste parkings

LEUVEN/TURNHOUT/MENEN/BRAKEL 41 jaar na de feiten moeten ‘vijf Beulen van Guatemala’ voor assisen verschij­nen voor gruwelijke moord op drie Vlaamse missiona­ris­sen

Vijf hooggeplaatste Guatemalteekse gezagsbekleders staan meer dan 40 jaar na de feiten in december voor het Leuvense assisenhof. Ze zijn volgens het federaal parket verantwoordelijk voor de moorden op drie Vlaamse missionarissen. Het is een primeur in het internationaal strafrecht dat kopstukken van een militair apparaat, de inlichtingendiensten en de politiek in Guatemala naar een buitenlandse strafrechtbank worden verwezen.

