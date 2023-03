Ooit dé trots van de Kempen... en toen ging langzaam maar zeker het licht uit: hoe Signify, het vroegere Philips in Turnhout van 3.600 naar 360 werknemers zakte

Twee windturbi­nes toornen uit boven bedrijfs­ter­rein in Beerse: “Groene stroom wordt gebruikt in productie­pro­ces van bedrijf, de rest gaat naar het elektrici­teits­net”

Bij Wienerberger in Beerse zijn zaterdag twee nieuwe windturbines in gebruik genomen. De installatie van de turbines is een volgende stap in de strategie van Wienerberger om steeds meer hernieuwbare energie te gebruiken voor zijn productieprocessen. De aanwezigheid van Vlaams Minister President Jan Jambon lokte onverwachts enkele boze boeren naar het terrein.