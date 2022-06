Onze weekendtips voor de Kempen: concerten meepikken, gezellig shoppen en volkskermis vieren

Turnhout Werkloos­heid­cij­fers historisch laag in Turnhout: “Wel nog hoger dan Vlaams gemiddelde”

De werkloosheidscijfers in Turnhout hebben nog nooit zo laag gestaan als op dit moment. In april telde de stad 2.058 werkzoekenden, vergeleken met vorig jaar is dat een daling met 9,7%. Toch is er nog werk aan de winkel. “De werkloosheidsgraad ligt in Turnhout wel nog steeds hoger dan het Vlaamse gemiddelde”, zegt schepen Luc Op de Beeck.

13 juni