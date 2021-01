Ontsnapte gevangene geklist na zoekactie met speurhond en helikopter

De man was ontsnapt met zijn handboeien nog aan. Dat bleek uit een algemene oproep die buschauffeurs van De Lijn kregen. “Er is in de buurt van Turnhout een gevangene ontsnapt met boeien aan. Kaki gekleed, Oost-Europese type”, klonk het in die oproep. De politie startte een grootschalige zoekactie. Die leidde kort voor 16 uur tot de arrestatie van de ontsnapte man. “Het ging om een Moldaviër die internationaal geseind staat omdat hij nog een gevangenisstraf moet uitzitten in Roemenië", vertelt Rudy Remijssen, woordvoerder van de lokale politie in Turnhout. “Hij moest voor de onderzoeksrechter in Turnhout verschijnen met het oog op zijn uitlevering. Bij aankomst in het gerechtsgebouw zag hij een gaatje en kon hij ontsnappen.”

Illegaal

De man verbleef illegaal in ons land. Dat zijn verblijf in België aan het licht kwam, is een gevolg van een actie die de politie in Turnhout zondagochtend organiseerde in de Stationsstraat in Turnhout. Toen viel de politie binnen in een voormalig hotel waar tegenwoordig permanente bewoning is. Er waren vermoedens van slechte leefomstandigheden in het pand. “Bij die inval is hij vermoedelijk weggevlucht om te ontkomen aan de politie. Maar in zijn vlucht is hij zijn identiteitskaart vergeten", vertelt politiewoordvoerder Rudy Remijssen. “Maandagavond heeft hij zich dan zelf bij de politie gemeld om het verlies van zijn identiteitskaart aan te geven. Zo kon hij worden opgepakt.”