Oeps... honderd gloednieuwe parkeerbordjes bevatten typfout

Turnhout is in het centrum van de stad bezig met de uitrol van een nieuw parkeerbeleid. Het aantal bovengrondse betalende parkeerplaatsen in de stad stijgt met bijna 50%, van 2.500 naar 3.700 plaatsen. Dat komt omdat er in de omgeving van Niefhout en Graatakker zones voor betalend parkeren bijkomen. Tegelijk werden alle oude parkeermeters in de stad vervangen voor nieuwe exemplaren. Voortaan is het ook mogelijk om digitaal te betalen via een app. In alle straten waar betalend parkeren van kracht is werden één of twee infoborden geplaatst met de nodige uitleg. In totaal gaat het om 149 infoborden.