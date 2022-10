OCMW’s, mutualiteiten en CAW werken nog nauwer samen om hulpvragen efficiënter te behandelen: "We willen het verschil maken in deze moeilijke tijden”

“Zeker in deze tijden van energiecrisis is het zeer belangrijk dat we mensen geven waar ze recht op hebben. Een belangrijk instrument is de verhoogde tegemoetkoming. Mensen met een beperkt inkomen betalen hierdoor minder voor medische kosten en via dit recht kunnen zij genieten van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Dat maakt maandelijks een groot verschil op de energiefactuur”, verduidelijken de vier schepenen Welzijn uit de stadsregio. Maar die verhoogde tegemoetkoming wordt nog steeds niet automatisch toegekend: mensen moeten dit zelf aanvragen bij de mutualiteit. Maar velen weten zelfs niet dat ze er recht op hebben.

De OCMW’s, mutualiteiten en het CAW hebben daarom een duidelijke folder ontworpen om hulpverleners, medewerkers en vrijwilligers van welzijns- en armoedeorganisaties te informeren en te sensibiliseren. “Daarnaast maakten we een online aanmeldingstool waarmee hulpverleners de cliënten waarvan ze vermoeden dat ze recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, op twee minuten kunnen aanmelden bij de mutualiteiten. De mutualiteit neemt daarna proactief contact op met de cliënt en brengt alle documenten in orde.”

Doorverwijskaart

Maar dat is lang niet de enige nieuwigheid. De stadsregio introduceert namelijk binnenkort ook de zogenaamde ‘doorverwijskaart’. Die moet mensen met een hulpvraag helpen om het complexe hulpverleningslandschap te navigeren. Er zijn immers veel verschillende organisaties bij wie ze moeten aankloppen. “Zeker voor mensen met een hoofd vol zorgen of wanneer er veel informatie in één keer moet gegeven worden, is dat niet altijd gemakkelijk om te onthouden. Daarom ontwikkelen we een doorverwijskaart.”

De vier schepenen lanceren daarvoor dinsdag een denkronde. “Maatschappelijk assistenten konden vandaag hun input geven over hoe zo’n doorverwijskaart eruit moet zien en welke informatie op die kaart moet komen. De bedoeling is dat cliënten deze kaart kunnen afgeven zodat er gericht vragen gesteld kunnen worden of hulp geboden kan worden”, zeggen de schepenen. “Het hulpverleningslandschap gebruikt veel jargon waardoor cliënten soms al vergeten zijn wat ze moesten vragen als ze de deur uitstappen bij het OCMW of CAW. Het kaartje geeft hen een houvast. Een simpel instrument als het doorverwijskaartje kan een wereld van verschil maken in het snel verkrijgen van rechten of hulp.”

