Nieuwe website over mobiliteitsplan gelanceerd: “We rijden ons vast in files, er was nood aan een nieuw plan”

Turnhout/Oud-Turnhout/Beerse/VosselaarDagelijks zijn er meer dan 200.000 verplaatsingen binnen en naar de Turnhoutse stadsregio. Om dat in goede banen te leiden, werkten de 4 gemeenten van de regio samen een nieuw mobiliteitsplan uit dat terug te vinden is op de nieuwe website www.gewoongaan.be. “Het volledige plan moet tegen 2035 gerealiseerd zijn”, klinkt het bij de projectgroep.

Zaterdag werd de nieuwe website over het mobiliteitsplan in de stadsregio Turnhout gelanceerd door de projectgroep. Het plan werd ontwikkeld voor de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar en is terug te vinden op www.gewoongaan.be. Een aantal acties werden reeds gerealiseerd, maar nog vele plannen staan voor de deur. “De ambitie is duidelijk. Fietsverplaatsingen en het gebruik van openbaar vervoer willen we verdubbelen terwijl we autoverplaatsingen met 25 procent willen zien zakken”, klinkt het ambitieus.

“Er is dus nood aan een nieuw mobiliteitsplan, want we rijden ons op dit moment samen vast in files, met veel stress en ongevallen als gevolg”, weet Marc Boogers, Schepen van Mobiliteit in Turnhout. “Ook de kwaliteit van de leefomgeving en klimaat staan onder druk. Dagelijks zijn er meer dan 200.000 verplaatsingen binnen en naar onze stadsregio. Om te gaan werken, winkelen, naar school te gaan, sociale bezoeken, naar de woning en ga zo maar door. Maar liefst 74 procent van die verplaatsingen gebeurt met de auto.”

Fietsverbindingen

Het volledige plan moet tegen 2035 volledig gerealiseerd zijn, en daarom gaan de gemeenten nu al aan de slag. “We maken woonbuurten rustiger en verkeersveiliger. Het doorgaand zwaar verkeer gaan we waar mogelijk omleiden zodat het niet meer door de dorpskernen of langs de scholen moet”, klinkt het verder. “We gaan meer kruispunten conflictvrij maken. De fietsverbindingen in en tussen de gemeenten krijgen extra aandacht zodat dit veilige en vlotte routes worden voor alle fietsers in onze regio. We voorzien dan ook meer fietsparkings. Tot slot zetten we in op meer kwalitatief openbaar vervoer.”

Visuele weergave

Al deze plannen kunnen vanaf nu bekeken worden op de nieuwe website over het grote mobiliteitsplan in de Turnhoutse regio. “Als inwoner ben je graag op de hoogte welke projecten en acties er in jouw buurt gepland zijn, en wanneer. Dat alles wordt nu overzichtelijk en visueel weergegeven op de website www.gewoongaan.be.”

