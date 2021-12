Nieuwe waanzinnige beelden: bestuurder die Tibau (18) doodreed kruipt aan hoge snelheid uit autoraampje. “Mijn bloed kookt als ik deze beelden zie”

Kempen WEEKEND­TIPS. Een veldtoer­tocht, verhalen­tocht of een boekenout­let? Enkele tips om het weekend door te komen

De coronamaatregelen worden weer verstrengd, maar dat wil niet zeggen dat we met z’n allen binnen moeten blijven. Van een verhalentocht over een veldtoertocht, een vlammetjeswandeling, shoppingdagen of een boekenoutlet. Er is in het weekend van 4 en 5 december nog altijd wel wat te beleven in de Kempen. Wij hebben er vijf voor u uitgelicht.

3 december