Nieuwe toekomst voor Parkwijk krijgt vorm: "In zomer start bouw van appartementen”

TurnhoutIn de Parkwijk in Turnhout wordt deze zomer gestart met de bouw van de nieuwe Parkappartementen. Een beetje verderop beginnen tegen het einde van het jaar ook de sloopwerken in het Haagbeemdenplantsoen. Daarmee lijkt de renovatie van de Parkwijk eindelijk op gang te komen.

Halverwege de jaren ’60 was de Parkwijk een vernieuwende voorbeeldwijk. Maar meer dan 50 jaar later zijn de woonwensen en -vereisten sterk veranderd. De wijk heeft daardoor aan kwaliteit ingeboet. “Daarom plannen we de komende tien jaar een grondige vernieuwing van de woningen in de wijk”, zegt Kassandra Driezen van woonmaatschappij DE ARK. Als sociale huisvestingsmaatschappij stellen wij voor onze huurders een kwaliteitsvolle woning en een aangename woonomgeving voorop. Veel van de woningen voldoen niet meer aan de huidige isolatie-eisen, en dus gaan we ze structureel verbeteren.”

Woontorens

De renovatie van de Parkwijk staat al (heel) lang op de agenda, maar veel schot heeft er nooit in de zaak gezeten. Bewoners moesten verhuizen en enkele woontorens werden afgebroken. Maar nieuwe gebouwen kwamen er nog niet voor in de plaats. Daar komt binnenkort verandering in. “Rond de zomer gaat het vernieuwingsproject een nieuwe fase in wanneer de bouwwerken aan de Parkappartementen worden aangevat. Tegen het einde van het jaar wordt bovendien in het Haagbeemdenplantsoen gestart met sloopwerken en vervangingsbouw.”

Volledig scherm Tegen het einde van dit jaar gaan de sloopwerken in het Haagbeemdenplantsoen van start © Jef Van Nooten

Dat leidde tot de ‘Achttien punten voor de Parkwijk’, een lijst met prioritaire werkpunten. Op basis van die achttienpuntenlijst gingen experts aan de slag om de toekomstige Parkwijk uit te tekenen. “Enerzijds willen we het unieke karakter van de Parkwijk bewaren, met alle bijzondere kenmerken die de wijk definiëren. Anderzijds moeten we ons ervan bewust zijn dat de wereld niet stilstaat. We bekijken dus ook wat de Parkwijk in de toekomst nodig zal hebben en hoe de wijk verbonden is met de omgeving”, zegt schepen van Stedelijke Ontwikkeling Astrid Wittebolle. “Denk bijvoorbeeld aan de overstromingen van vorige zomer, die een beetje meer grond claimden dan tevoren. Bij onze plannen voor stadsontwikkeling moeten we dus rekening houden met de klimaatverandering, en ook op het vlak van (samen)wonen, mobiliteit, duurzaamheid en energie zijn er nieuwe werkpunten ontstaan.”

Wijkgesprekken

Vooraleer tot een definitief ontwerp te komen voor de vernieuwde Parkwijk, trekken stad Turnhout en woonmaatschappij DE ARK nog eens naar de bewoners. “Na de paasvakantie organiseren we samen met DE ARK nogmaals wijkgesprekken met de bewoners. Het ontwerpersteam zal hen dan vragen wat hun mening is over verschillende scenario’s, keuzes en ideeën voor de Parkwijk. Ongetwijfeld zullen daar verschillende en misschien zelfs tegenstrijdige wensen uit voortvloeien, maar toch geven dergelijke inspraakmomenten de betrokkenen de beste garantie dat ze mee de richting kunnen aangeven voor de toekomstige Parkwijk”, aldus Astrid Wittebolle.

Tegen de zomer moet het definitieve plan klaar zijn. “Zodat we de komende jaren - met respect voor de omwonenden - onze woningen en de wijk stelselmatig kunnen vernieuwen. We maken van de Parkwijk weer de voorbeeldwijk die ze ook in het verleden was”, besluit Kassandra Driezen.

Volledig scherm Kassandra Driezen van DE ARK © Jef Van Nooten