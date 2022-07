Nieuwe speelkaartenzoektocht laat toeristen Turnhout op speelse wijze ontdekken

Ondanks haar intrigerende geschiedenis, architecturale schatten en fantastische horeca is Turnhout nog steeds een verborgen toeristische parel, die minder bezoekers over de vloer krijgt dan ze verdient. “Turnhout op ‘de kaart’ zetten, dat is de opdracht van het stadsbestuur deze legislatuur. En daar wordt met verschillende actoren hard aan gewerkt”, zegt schepen voor Toerisme en Centrummanagement Stijn Adriaensens. “Maar nu krijgt de stad er nog eens een extra troef bij met de zoektocht Op Stap met Speelkaarten dankzij de Turnhoutse Stadsgidsen.”

Het idee van de nieuwe zoektocht ontstond echter al een tijdje terug, tijdens de coronapandemie. “In maart 2020 waren we druk bezig met de voorbereidingen van het grote openingsfeest van de Turnovatoren, maar toen kwam plots de lockdown. En vervolgens konden we anderhalf jaar lang weinig tot niets organiseren. Jammer natuurlijk, want we zijn altijd fier om onze stad te laten zien”, vertelt Jan Horemans van de Turnhoutse Stadsgidsen. “Om de tijd te doden, kwam gids Rony met een idee op de proppen: een gloednieuwe speelkaartenzoektocht die Turnhout onder de aandacht moest brengen. De rest was eigenlijk meteen enthousiast en sprong mee op de kar. De rest is geschiedenis.”

Speelkaartenweetje

De Stadsgidsen konden voor hun project rekenen op de steun van Toerisme Turnhout en het stadsbestuur. Het resultaat? Elke deelnemer krijgt een prachtige set ‘speelkaarten' in handen. “In elke set zitten zestien grote speelkaarten met daarop een locatie in Turnhout die je moet zoeken. Per locatie krijg je een korte historische uitleg over het gebouw of monument, een toeristische tip en uiteraard ook een speelkaartenweetje. Het blijft natuurlijk Turnhout, he. (lacht) Onderaan vind je ook nog de routebeschrijving naar de volgende locatie”, legt initiatiefnemer Rony Beyens uit. “Op elke locatie moet je ook speuren naar een grote speelkaart met een letter op. De bedoeling is dat de deelnemers met die letters een slagzin vormen op het antwoordformulier. Die kunnen ze dan deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus bij Toerisme & UiT.”

Volledig scherm Schepen Stijn Adriaensens mocht de laatste speelkaart ophangen aan het Nationale Musuem van de Speelkaart. © Liese Demeulenaere

De leuke stadswandeling is zo’n 4 kilometer lang en dus toegankelijk voor mensen van alle leeftijden. “We hopen hiermee toeristen uit heel Vlaanderen, maar ook uit Zuid-Nederland naar Turnhout te halen. We richten ons daarbij ook specifiek op verenigingen en firma’s. Zo is dit bijvoorbeeld een interessante activiteit voor lokale bedrijven met veel medewerkers van buiten Turnhout, zodat zij de stad ook eens leren kennen”, vertelt Rony. Toch is de speelkaartenzoektocht ook een leuk uitstapje voor familie en vrienden. Je kan er immers mooie prijzen mee winnen, zoals een compleet verzorgde overnachting of een uitgebreid ontbijt. Elke maand worden er nieuwe winnaars uit de correcte inzendingen geloot, en dat nog tot en met eind augustus volgend jaar.

Collector’s item

Om kans te maken op die leuke prijzen, koop je natuurlijk wel eerst een speelkaartenset. “De sets zijn te verkrijgen bij Toerisme Turnhout, het Speelkaartenmuseum, het Taxandriamuseum en enkele Turnhoutse horecazaken. Elke set kost 10 euro. Daarvoor heb je niet alleen een gezellig uitje, maar steun je ook het goede doel. De opbrengst van de zoektocht gaat namelijk integraal naar Kom op tegen Kanker. We wilden dit niet zomaar voor onszelf doen”, zegt hij. “Bovendien heb je voor die 10 euro ook wel iets speciaals in handen. De set is niet alleen een op en top Turnhouts product, maar ook een unieke uitgave gemaakt bij Cartamuni, de wereldleider de productie van speelkaarten. Ik ben er zeker van dat het nog een collector’s item wordt”, knipoogt hij.

Meer weten?

Ga naar www.opstapmetspeelkaarten.be.

Volledig scherm Op stap met Speelkaarten is de nieuwe zoektocht van de Turnhoutse Stadsgidsen. © Turnhoutse Stadsgidsen

Volledig scherm Op stap met Speelkaarten is de nieuwe zoektocht van de Turnhoutse Stadsgidsen. © Liese Demeulenaere

