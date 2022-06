Nieuwe omnisportveldjes in stadspark klaar voor de zomer

De nieuwe velden werden aangelegd omdat er regelmatig discussie was over het gebruik van het korfbalveld door andere sporters. “Dat veld is dan gereserveerd door de korfballers, maar was dan vaak al in gebruik door voetballers, basketballer, etc. Dat heeft nooit voor grote incidenten gezorgd, maar het maakte ons wel duidelijk dat er een grote vraag is naar zulke sportinfrastructuur. Zeker nu het basketbalveldje in Niefhout moet wijken voor een groot ontwikkelingsproject, wilden we daar echt werk van maken”, zegt schepen voor Sport Jan Van Otten. “Dankzij de inspanningen van de sportdienst is dat ook heel snel gebeurd."