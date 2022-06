Nieuw stadsfeest Stoeber is meteen schot in de roos: “Hier zit potentieel in”

TurnhoutHet afgelopen weekend zagen we allemaal maar blije gezichten in het stadscentrum van Turnhout. Het nieuwe festival Stoeber bracht namelijk duizenden mensen op de been om te feesten en te shoppen. “Het was een echte knaller. Beter dan dit had het niet kunnen zijn”, blikt burgemeester Paul Van Miert (N-VA) tevreden terug.

Samen met de lokale ondernemers trakteerde het stadsbestuur afgelopen weekend alle bewoners en bezoekers op muziek, animatie en heel veel kansen om eindelijk weer samen te komen na corona. En die kansen werden ten volle benut, zo blijkt. “Vrijdagavond stond de Grote Markt helemaal vol met dansende en feestende mensen. Dat was al meteen een regelrechte topper”, glundert Van Miert. “De weergoden waren ons gelukkig goed gezind. Om 18 uur viel er nog een flinke bui uit de lucht, dus we hadden schrik dat de mensen niet meer zouden komen. Maar daarna was het fantastisch weer. De opkomst zat dus meteen goed.”

Volledig scherm Het nieuwe stadsfeest Stoeber was meteen een schot in de roos. © Stad Turnhout

Naast de muziek genoot het volk bovendien ook met volle teugen van het shoppingweekend. “Zaterdag was het ook echt koppenlopen in de winkelstraten, terwijl de terrasjes allemaal vol zaten. En kinderfestival Binkies in het Raadsherenpark? Daar zijn maar liefst 1.200 kinderen geweest. Ik hoop dat daar nog een boom overeind staat. (lacht) Het hele weekend is er ook geen enkel incident gemeld. Kortom, Stoeber was zeker voor herhaling vatbaar”, zegt hij.

Fier

Wanneer het stadsfeest volgend jaar zou doorgaan is nog niet geweten, maar daar komt wellicht al snel verandering in. “Deze donderdag zitten we opnieuw samen met de horeca. Daar zal die vraag vast ook gesteld worden”, zegt Van Miert. “Dat er in deze formule potentieel zit, hebben we afgelopen weekend allemaal ervaren. Ik ben als burgemeester vandaag zeer fier op deze knappe samenwerking tussen onze horeca en ondernemers en het stadsbestuur”, besluit hij.

Volledig scherm Het nieuwe stadsfeest Stoeber was meteen een schot in de roos. © Stad Turnhout

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.