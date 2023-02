Nieuw interactief stadsspel vertaalt Turnhoutse legenden in striptekeningen: “De verhalen brengen je naar de meest markante plaatsen van onze stad”

Stad Turnhout heeft sinds vrijdagmiddag een nieuwe attractie voor jonge gezinnen. Met het innovatieve Comic Quest in het stadshart ontdek je namelijk de meest intrigerende legenden van de Binkenstad via een interactieve app, augmented reality en leuke stripfiguurtjes. “Bezoekers leren zo onze troeven kennen zonder dat ze het eigenlijk zelf beseffen”, zegt schepen voor Toerisme Stijn Adriaensens (N-VA).

Weet jij waarom Turnhoutenaars ook wel eens Muggenblussers worden genoemd? Of wie er ooit de gracht rond het kasteel leeg viste? Turnhout puilt uit van de toffe stadslegenden, zo blijkt. En die bloemrijke verhalen ontdek je voortaan met Comic Quest. Het interactieve stadsspel combineert namelijk de Turnhoutse geschiedenis met strip, spel en technologie. Het is dan ook geen doorsnee stadswandeling, waarbij je een vaste route volgt van plakkaat naar plakkaat, integendeel. “Het is een perfecte mix van lokaal verleden met moderne technologie, want voor de eerste keer kunnen we echt spreken van een digitale schattenjacht door de stad”, zegt schepen voor Cultuur Astrid Wittebolle (Groen).

Het nieuwe stadsspel Comic Quest werkt met augmented reality.

Maar hoe gaat dat dan in z’n werk? Je downloadt eerst de app Comic Quest. Met je smartphone in de hand laat je je gidsen naar vijf centrale plekken in de binnenstad, waar je een bord met een striptekening vindt. “Stripmaker en illustrator Wout Schoonis vertaalt in elke striptekening een vaak vergeten fantastische historie met veel humor en een schat aan details. Maar er ontbreken altijd een paar elementen. Met hun smartphone kunnen de deelnemers die opsporen”, legt Wittebolle uit. “Zelfs kinderen die een hekel hebben aan wandelen, zullen déze tocht willen ondernemen. En niet eentje zal onderweg vragen ‘hoe ver het nog is’. Gegarandeerd.”

Vernieuwend

Wie Comic Quest speelt, moet namelijk niet alleen op zijn schermpje kijken, maar ook zijn ogen open houden in de echte wereld. “De ontbrekende stukken van de tekeningen zitten niet alleen in de buurt van de borden verstopt”, zegt schepen voor Toerisme Stijn Adriaensens (N-VA). “De zoekelementen verschijnen ook op plekken doorheen het centrum die iets te maken hebben met strips of bordspellen, denk aan de stripmuren of het spel op Turnova. Meer voorbeelden geef ik niet, ik wil de verrassingen niet bederven”, zegt hij.

Comic Quest is een verstripte stadswandeling die via augmented reality een extra laag avontuur over het stadshart legt.

“Ik ben ervan overtuigd dat de jongere generaties hier ook meteen mee weg zijn. Het spel heeft namelijk veel weg van PokémonGo. En wie de kinderen mee heeft, die heeft ook de ouders mee. (lacht) Met het spelelement willen we dus specifiek jonge gezinnen aanspreken.” Dat Turnhout trots op het nieuwe stadsspel moge duidelijk zijn. “Met Comic Quest vervullen we nog eens met verve onze aloude pioniersrol: stadswandelingen zijn gemeengoed, een stripstadswandeling is al zeldzamer, een stripstadswandeling met augmented reality is ronduit vernieuwend.”

De Zes van de Kempen

Comic Quest kadert overigens in een groter project genaamd ‘De Zes van de Kempen’, waarin de provincie Antwerpen tracht de ondernemers van Turnhout, Herentals, Mol, Geel, Hoogstraten en Heist-op-den-Berg extra onder de aandacht te brengen om zo de lokale economie te versterken. “De Kempen zijn een sterk handelsmerk, maar we doen er nog te weinig mee. Daarom willen we vanuit de provincie de Kempen op de kaart zetten met dit project”, zegt gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V).

“En het werkt ook. Sinds de lancering van De Zes van de Kempen in oktober is de website al meer dan een half miljoen keer bekeken. En tienduizenden van die bezoekers zijn ook effectief naar de Kempen getrokken.” Het nieuwe Comic Quest moet mensen nu aanmoedigen om ook Turnhout met een bezoekje te verblijden.

Comic Quest is een verstripte stadswandeling die via augmented reality een extra laag avontuur over het stadshart legt.

Schepen Astrid Wittebolle, gedeputeerde Kathleen Helsen en schepen Stijn Adriaensens testen het nieuwe Comic Quest uit aan het kasteel.

Schepen Astrid Wittebolle, schepen Stijn Adriaensens en gedeputeerde Kathleen Helsen testen het nieuwe Comic Quest uit aan het kasteel.

