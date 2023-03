Negen chauffeurs testen positief op drank of drugs

RESTOTIP. Gastrobar De Gelmel in Hoogstra­ten, voor wie overheer­lij­ke ribbetjes op diverse wijzen wil proeven

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het proberen waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Gastrobar De Gelmel in Hoogstraten. Een gezellige zaak waar je vooral naartoe moét gaan om een heerlijk stuk vlees te eten. Met specialiteit: de ribbekes op verschillende manieren klaargemaakt.