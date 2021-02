Nederlanders overspoelen Decathlon om sneeuwspullen te kopen, politie deelt geen pv’s uit: “De meeste waren al weg”

turnhoutIn de Turnhoutse vestiging van Decathlon was het zaterdag een komen en gaan van Nederlanders, die allerlei sneeuwgerelateerde spullen kwamen kopen. De politie Regio Turnhout stuurde een ploeg ter plaatse om onze noorderburen op de coronaregels te wijzen. Hoewel niet-essentieel grensverkeer niet toegelaten is, werden geen pv’s opgesteld.

In België valt er een pak sneeuw uit de lucht, maar in Nederland gaat het zelfs om een heuse sneeuwstorm sinds zaterdagavond. Met dat vooruitzicht kwamen zaterdag nog heel wat Nederlanders sneeuwspullen kopen in Decathlon in Turnhout, aangezien de niet-essentiële winkels in hun land nog gesloten zijn. Op het hoogtepunt bleek zowat 60 procent van de klanten van Nederlandse afkomst te zijn, terwijl je eigenlijk niet de grens mag oversteken om te winkelen. Het was een werknemer van Decathlon zelf die de politie verwittigde.

Volle parking

“Decathlon belde ons omdat ze de toestroom aan klanten niet meer aan konden. Daarbij maakten ze ook de melding dat ze de indruk hadden dat er veel Nederlanders bij waren. Door een dringende opdracht die er nog was tussengekomen, duurde het echter nog een klein uur alvorens een ploeg van ons ter plaatse kon komen”, vertelt officier Sofie Vanaken van politie Regio Turnhout.

“Van een piek was toen geen sprake meer. Toen ze ons belden, stond de parking - gelijkvloers en de eerste verdieping - vol. Toen onze ploeg nazicht deed, was er op de verdieping nog maar sprake van enkele voertuigen en was het gelijkvloers maar voor de helft gevuld. Ook Decathlon had zelf al maatregelen genomen door strikte tellingen uit te voeren. Zo ontstond een lange wachtrij die sommige klanten deed besluiten weer naar huis te keren.”

Opdracht om te beboeten

Initieel was de politie van plan om, na de melding over de vele Nederlanders, iedereen die van de parking reed te controleren of ze wel voor een essentiële verplaatsing de grens waren overgestoken. Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) had zijn korps de opdracht gegeven om overtreders ook effectief te beboeten. Toch gebeurde dat niet, uiteindelijk werd er geen enkel proces-verbaal opgesteld. “Het kan best zijn dat daarvoor redenen zijn. Ik zal de korpschef hierover morgen (maandag, red.) wel eens spreken”, aldus Van Miert.

“Aanvankelijk was het inderdaad de bedoeling om te verbaliseren, maar toen onze ploeg ter plaatse kwam, waren er nog maar enkele Nederlandse voertuigen aanwezig”, vervolgt officier Vanaken. “We vonden het niet meer opportuun om tot die actie over te gaan. Wel zijn we aanwezig gebleven en hebben we de Nederlanders er attent op gemaakt dat ze hier niet mogen komen winkelen. Het ging bijvoorbeeld ook om mensen die een Nederlandse nummerplaat hebben, maar in Hoogstraten wonen en in Nederland een zaak hebben. Zij mochten er wel degelijk zijn. Of we niet beter een voorbeeld kunnen stellen door te beboeten? Ons algemeen beleid is om op te treden waar mogelijk, maar onze mensen zijn zich zeker ook bewust van het menselijke aspect. Het is belangrijk om dat in evenwicht te houden.”