Natuurpunt voert beheerswerken uit aan wandelpad Haverven en kan jouw hulp gebruiken

Nog geen plannen voor het komende weekend? Dan kan je altijd de natuur een handje toesteken. Natuurpunt werkt op zaterdag 16 juli aan de wandelpaden van het Haverven in het Turnhouts Vennengebied. Iedereen is er welkom om mee zijn of haar handen uit de mouwen te steken. Voor wie een hele dag komt meehelpen is er lunch voorzien. Er wordt verzameld om 9 uur aan de parking Klein Engelandhoeve, rond 16 uur zit de dag erop. Bij regenweer gaan de werken niet door.