Natuurpunt herstelt Turnhouts Vennengebied tot moeras: “Minder overstromingen bij zware regenval”

TurnhoutNatuurpunt wil het oorspronkelijke moerasgebied herstellen in het Turnhouts Vennengebied. Zo kunnen de grondlagen meer regenwater absorberen. Dat is belangrijk want Vlaanderen kampt met een structureel watertekort. Vaatwasmiddelenproducent Finish heeft zich geëngageerd om 10.000 vierkante meter Turnhouts Vennengebied mee te herstellen.

Vrijwilligers van Natuurpunt trekken wekelijks naar het Turnhouts Vennengebied om de natuur er in de oorspronkelijke toestand te herstellen. Donderdag kregen de vrijwilligers hulp van zo’n twintig medewerkers van vaatwasmiddelenproducent Finish. Het bedrijf heeft zich samen met de ngo Join For Water geëngageerd om 10.000 m2 Turnhouts Vennengebied mee te herstellen. Gewapend met spades trokken de medewerkers naar het stuk grond een paar honderd meter achter de Klein Engelandhoeve. Ze verwijderden er de vele kleine berkjes die er groeien. “Berk is een pionierboom die kale stukken grond snel terug dicht maakt tot een bos. Dat willen we voorkomen en daarom moeten de kleine berkjes verwijderd worden. We doen dat enerzijds door begrazing met geiten en schapen”, zegt Wim Bosmans van Natuurpunt. “Anderzijds helpen we de natuur door jonge berkjes uit te steken en zodat de heideachtige planten een voorsprong krijgen.”

Door van de drooggevallen vennengebieden opnieuw moerasgrond te maken, kan meer water vastgehouden worden. “Moerasgebied is enorm belangrijk om zoet water in de grond vast te houden. Veel mensen beseffen niet dat er in Vlaanderen een structureel watertekort is. We consumeren meer water dan we beschikbaar hebben”, vertelt Marleen Vos van Join For Water.



Rivieren

Het structurele watertekort is volgens Marleen Vos ontstaan omdat we met veel mensen op een kleine oppervlakte wonen. “Daarvoor is heel veel natuurgebied dat vroeger als een spons of een waterbuffer fungeerde verloren gegaan. Door die natuurgrond voor andere doeleinden te gebruiken, heeft het water geen kans meer om de grondwaterlagen aan te vullen. Nu verdampt regenwater onmiddellijk of wordt het via riolering en rivieren afgevoerd naar de zee. Dat is één van de grote oorzaken van watertekort in Vlaanderen.”

Minder overstromingen

Driekwart van de zogenaamde ‘wetlands’ in België zijn de voorbije decennia al verdwenen. Van 244.000 hectare in de jaren vijftig naar amper 68.000 hectare vandaag. Daarom is zo het belangrijk dat één van de grootste wetlands in België – het Turnhouts Vennengebied – hersteld wordt. “Het Turnhouts Vennengebied is één van de grootste vennengebieden die er zijn in Vlaanderen. Als het oorspronkelijke moerasgebied terug hersteld kan worden, kan er veel meer regenwater opgevangen worden in deze grote waterbuffer. In periodes van droogte kan dit vennengebied dan water afgeven aan de natuur en de mens”, aldus nog Marleen Vos. “En in periodes van extreme regenval – die door de klimaatverandering vaker zullen voorvallen – kan de regen geabsorbeerd worden in de grondlagen van het Turnhouts vennengebied, met minder overstromingen tot gevolg.”

