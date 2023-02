Natalia krijgt 1.250 euro schadevergoeding van vrouw die haar met de dood bedreigde

Een 35-jarige vrouw uit Zulte die Natalia ongeveer twee jaar geleden doodsbedreigingen stuurde via sociale media, moet de zangeres nu een schadevergoeding van 1.250 euro betalen. Natalia zelf herhaalde haar voornemen om die som te schenken aan een goed doel. Intussen is er ook al nagedacht over welk goed doel dat zou kunnen zijn.

Een 35-jarige vrouw uit Zulte werd in juni 2022 schuldig bevonden aan bedreigingen, belaging en beledigingen aan het adres van Natalia. De vrouw uitte doodsbedreigingen via sociale media. Natalia stapte in het voorjaar van 2021 zelf naar de politie met enkele screenshots van haar Instagram-account.

Quote Ik kan doodsbe­drei­gin­gen over mij heen laten gaan of ik kan het aankaarten. Ik heb voor het laatste gekozen Natalia Druyts

“Het gaat in totaal om een vijftal reacties die tussen januari en april 2021 op mijn Instagram-account zijn geplaatst. Ik vind het niet erg als mensen kritiek hebben. Dat hoort erbij. Maar in dit geval waren er ook doodsbedreigingen bij. Dat gaat er los over”, vertelde Natalia daar vorig jaar over. “Ik kan zoiets over mij heen laten gaan of ik kan het aankaarten. Ik heb voor het laatste gekozen.”

De vrouw uit Zulte werd in juni vorig jaar geïnterneerd. Nu moet ze ook een schadevergoeding betalen aan Natalia. “Door een schadevergoeding te eisen, wil Natalia een signaal geven. Niet alleen naar de beklaagde toe, maar naar de hele samenleving. Iedereen moet beseffen dat het niet door de beugel kan dat er zo’n berichten worden verstuurd via sociale media”, vertelde advocaat Philip De Cleeme vorige maand.

Geen persoonlijk geldgewin

De raadsman benadrukte dat het Natalia niet te doen is om geldgewin. “Persoonlijk geldgewin is hier niet aan de orde. Ze vraagt dat de schadevergoeding wordt toegekend aan een goed doel. We kijken naar de rechtbank om een voorstel te doen als goed doel. Zelf denken we bijvoorbeeld aan een vzw die zich inzet voor mensen met psychische problemen.”

De rechtbank erkent dat Natalia schade heeft geleden door de doodsbedreiging en kent haar 1.250 euro schadevergoeding toe. “Het staat op voldoende wijze vast dat de feiten en het herhaalde karakter ervan aanleiding hebben gegeven tot angstgevoelens en een aantasting van het veiligheidsgevoel van Natalia”, oordeelt de rechtbank.

De rechtbank kent de schadevergoeding wel niet rechtstreeks toe aan een goed doel. “Het behoort niet tot de rechtsmacht van de rechtbank om de beklaagde te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan een derde partij die niet betrokken is in de huidige procedure.” Het geld zal dus in eerste instantie toekomen bij Natalia zelf. Zij kan het dan verder doorstorten aan een goed doel.

