Natalia eist 5.000 euro schadevergoeding na doodsbedreigingen: “Niet voor persoonlijk geldgewin, wel voor een goed doel”

Kempen UITGETEST. De smakelijk­ste streekkoek­jes van de Kempen: “Ook prins de Merode zou fan zijn van deze lekkernij”

Als telg van een rasechte bakkersfamilie verrast onze reporter Liese Demeulenaere haar vrienden en familie graag met een zelfgemaakte zoete zonde. En voor onze lezers gaat ze in twee afleveringen op zoek naar de lekkerste streekkoekjes van de Kempen. Vandaag, in willekeurige volgorde, de eerste tien: van Olense speculaas tot Geelse moppen. “De rijken doopten deze koekjes vroeger wel eens in jenever.”

14 januari