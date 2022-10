‘Nacht van de Turnhoutse Poëzie’ charmeert ruim 100 bezoekers: "Klein poëtisch eerherstel voor de Warande na de flop van 1975"

TurnhoutDe Warande vierde dit weekend haar vijftigste verjaardag met een 50 uur durende cultuurmarathon. Op het programma stond ook de ‘Nacht van de Turnhoutse Poëzie’, een initiatief van dichter en ex-Turnhoutenaar Akim A.J. Willems. De avond bracht een eerbetoon aan het dichterlijke talent dat de Binkenstad rijk is en herstelde tegelijkertijd ook de eer van het Turnhoutse cultuurhuis. “Tijdens de laatste ‘Nacht van de Poëzie’ in De Warande gingen de dichters met elkaar op de vuist. Vanavond laten we zien dat het ook anders kan”, knipoogt Willems.

“Het is een té goed bewaard geheim dat heel wat dichters die de voorbije jaren debuteerden en/of de voorbije decennia publiceerden Turnhoutse ‘roots’ hebben. En daar wilde ik wat aan doen”, vertelt Akim A.J. Willems. De vijftigste verjaardag van De Warande was natuurlijk het ideale moment daarvoor. Het cultuurhuis vroeg namelijk aan Turnhoutse kunstenaars en artiesten om zelf ideeën aan te dragen. “Ik legde daarom het idee voor de ‘Nacht van de Turnhoutse poëzie’ op tafel, een avondvullend programma dat tien dichters, die op de een of andere manier een band hebben met de stad, in de schijnwerpers plaatst.”

Eerherstel

Oplettende cultuurhistorici en -liefhebbers herkennen in die naam wellicht een bekend fenomeen uit de jaren 70: de legendarische ‘Nachten van de Poëzie’ van enfant terrible Guido Lauwaert. “De laatste ‘Nacht van de Poëzie’ werd in 1975 georganiseerd in De Warande. Hoewel de opzet voor dat literaire evenement groots was, met tientallen namen van grote dichters op de affiche, circusacts, een stoet van het stadhuis naar het cultuurhuis, optredens op verschillende locaties inclusief een circustent, en een programma dat tot ‘s ochtends vroeg zou duren, werd het een totale flop”, vertelt Willems. “De opkomst was ver onder de verwachtingen en het literaire aspect van de avond had te lijden onder het gedrag van de dichters, die elkaars voordrachten stoorden met dronken scheldpartijen en zelfs op de vuist gingen. Die avond was dus een pure blamage van de poëzie."

Akim A.J. Willems bracht ook zijn eigen poëzie op het podium.

De opzet van de ‘Nacht van de Turnhoutse poëzie’ is echter bescheidener: slechts één 1 locatie en slechts tien namen op de affiche, maar aan de literaire kwaliteit kan niet getwijfeld worden. “Bovendien hebben alle dichters op hun communiezieltje beloofd niet te gaan schelden of te vechten. (lacht) Het moet dus een klein, poëtisch eerherstel voor De Warande zijn”, zegt hij. “Op het programma staan overigens allemaal dichters die in Turnhout geboren zijn, er lang woonden of er nog steeds wonen of gewoon een nauwe band met de stad hebben. Zowel debutanten als meer ervaren rotten, en zowel ‘papieren dichters’, podiumdichters als slampoets komen aan bod. Enkelen van hen gaan ook een interdisciplinair experiment aan met het vierkoppige saxcollectief Nordsoen”, legt hij uit.

Gecharmeerd

Akim zelf stond vrijdagavond ook op het podium, niet alleen als presentator maar ook als dichter. “Ik ben een geboren en getogen Turnhoutenaar. En ruim 30 jaar geleden ontdekte ik de poëzie in de bibliotheek van de Warande. Het was liefde op het eerste gezicht”, lacht hij. “En ik probeer die liefde met de wereld te delen, hoewel veel mensen poëzie schuwen omdat ze het niet toegankelijk vinden. Maar wanneer ze ermee in contact komen, zijn de meesten toch gecharmeerd. Daarom ben ik heel blij dat er vanavond zo veel volk aanwezig is. Ik hoopte een honderdtal tickets te verkopen en dat is wonderwel gelukt. Sterker nog: de avond is volledig uitverkocht. Ik ben een gelukkig mens en dichter vandaag.”

Sara Eelen ging een interdisciplinair experiment aan met het saxcollectief Nordsoen en zangeres Vigdis Hansa Elst.

Het nodige breken

Op de affiche stonden dan ook enkele bekende namen, zoals Don Vitalski en Turnhouts stadsdichter Liesbeth Aerts. Maar ook enkele debutanten kregen de kans het podium te betreden, waaronder Sara Eelen (28). De jonge dichter maakt deel uit van Collectief Dichterbij, een Turnhouts poëzievereniging die poëzie in Turnhout promoot en jonge artiesten podiumkansen wil geven. Eelen publiceert eind deze maand tevens haar eerste bundel ‘Het nodige breken’, die te koop zal zijn in de betere boekhandel. “Ik werk vier dagen per week bij Hart boven Hard, één dag in de week wijd ik volledig aan schrijven. Vroeger was dat alleen poëzie, nu waag ik me ook wel eens aan experimenten met proza en essays”, vertelt ze. “Zo’n twee jaar geleden dacht ik dat ik inmiddels wel genoeg gedichten had geschreven voor een eerste bundel. Ik heb toen al mijn poëzie samengelegd en ben op zoek gegaan naar een rode draad. Mijn debuut moest immers wel een samenhangend geheel zijn”, lacht ze.

“Toen merkte ik pas hoeveel ik schrijf over tijdsbeleving. Over hoe de tijd werkt, waarom we bepaalde dingen vergeten en andere dingen ons altijd blijven herinneren, hoe je je jeugd loslaat of je er juist aan vastklemt. Zo vond ik tientallen gedichten in mijn verzameling, sommige zelfs al vijf jaar oud. Die teksten lijmde ik vervolgens aan elkaar met nieuwe gedichten die dezelfde rode draad volgen”, legt ze uit. “Het is dus heel fijn dat Akim me uitgenodigd heeft om hier te staan en mijn poëzie voor te stellen aan het publiek, ook al zou ik mezelf nooit als ‘Turnhoutse dichter’ profileren. Ik ben hier wel naar school geweest en mijn allereerste poëzieoptreden ooit was in Turnhout. Een echte Bink ben ik dus niet, maar De Warande is toch altijd een beetje dichterlijk thuiskomen”, besluit Sara.

Sara Eelen (28) publiceert eind deze maand haar eerste dichtbundel.

