Na ontroerende oproep voor hulp met mooi afscheid is Sergino (18) overleden: “Hij wilde even alleen met me zijn. Hij zei dat hij van me hield”

Turnhout “Marcel, een burgemees­ter als u maken ze niet meer”

28 oktober Marcel Hendrickx is overleden. 85 jaar, ereburgemeester van de stad Turnhout. Een stad waar ikzelf zo’n 33 jaar heb gewoond om daarna te verhuizen naar Hoogstraten. Bijna tien jaar lang mocht ik hem kennen als burgervader van zijn stad. Als journalist heb ik veel met hem gediscussieerd, we hebben veel gelachen, soms kreeg ik geen antwoorden, maar altijd behandelden we elkaar met respect. Marcel, het ga je goed daar ergens boven of waar dan ook.