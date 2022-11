N-VA schenkt opbrengst barbecue aan Moederzorg

De 500 euro is de opbrengst van de bbq die N-VA eerder dit jaar organiseerde en de vergoeding die een muzikant vroeg die er kwam optreden, maar die schonk die vergoeding ook aan het goede doel. Bij Moederzorg zijn ze in elk geval blij met de schenking. De vzw is gevestigd in een deel van het college waar vroeger de broeders zaten. Op het gelijkvloers hebben ze een afdeling met kleding, speelgoed, grotere spullen als bedjes en buggy’s. Moeders kunnen er ook terecht voor bijvoorbeeld luiers en melkpoeder die ze bij Moederzorg krijgen van bijvoorbeeld Janssen Pharmaceutica of apothekers. “We krijgen ook veel spullen van sympathisanten", vertelt verantwoordelijke Loes. “Onze kelder zit zelfs nog stampvol. Maar er is nog altijd veel nood aan wat we doen met onze vrijwilligers. Iedereen heeft zo wat zijn of haar eigen taak. Onze ‘klanten’ komen niet langer alleen via het OCMW of Kind & Gezin, maar vaak worden ze ook al doorverwezen door schooldirecties wanneer die merken dat er er rekeningen niet betaald worden.”