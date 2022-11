Motorrijder gewond bij val naast Ring

Turnhout Leo (73) is al twintig jaar diabetespa­tiënt: “In het begin schaamde ik me en trok ik met mijn meter naar het toilet”

Turnhoutenaar Leo Van Loco (73) roept diabetespatiënten op om zich niet te schamen over hun ziekte. Zelf was Leo vroeger wél beschaamd. “Ik zette mijn insulinespuiten in het geniep op het toilet.” Hij onderschatte zijn aandoening ook. Totdat hij een hypo kreeg achter het stuur van zijn wagen en een verkeersongeval veroorzaakte met zijn kleinzoon in de auto.

14 november