Motard (55) rijdt door rood en wordt gegrepen door auto: slachtoffer overlijdt ter plaatse

Mol/Meerhout Achter de muren van de gesloten jeugdin­stel­ling in Mol: “Met de juiste begelei­ding kan elke jongere iets maken van het leven”

“De meeste jongeren zijn boos omdat ze opgesloten worden. Maar wanneer ze weer buiten gaan, zijn ze ons vaak dankbaar.” Aan het woord is Marijke Verachtert, een begeleidster met jarenlange ervaring in de jeugdzorg. Ze schreef het boek ‘Losgescheurd’, een verhaal dat ons meeneemt naar het leven in de gesloten jeugdvoorziening in Mol.

17 januari