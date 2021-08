Moordenaar (25) stuurt choquerende foto naar moeder van slachtoffer: "Mijn Franske is echt laf afgemaakt”

Vorselaar Sterren van de camping. Kris (70) reanimeer­de ooit andere kampeerder bij De Zeven Geitjes

19 augustus Kamperen. Sinds corona de kop opstak, lijken vele Vlamingen het terug ontdekt te hebben. Verspreid over het hele land vinden we honderden campings, de ene al wat groter dan de andere. Wij gaan deze zomer op zoek naar opvallende verhalen van mensen die op Kempense campings hun vaste stek hebben gevonden. Vandaag komen we uit bij gepensioneerden Kris Huygh en Marianne Corsmit uit Deurne die al 44 jaar genieten van de rust bij Camping De Zeven Geitjes in Vorselaar.