Moeder geloofde niet dat dochter (11) verkracht werd door stiefvader: misbruik bleef jarenlang doorgaan

De dader is een 30-jarige man uit Arendonk. Hij had een relatie met de moeder van het meisje. Het meisje was amper 10 jaar toen hij haar voor het eerst aanrandde en verkrachtte. Toen ze 11 jaar was, raapte het meisje al haar moed bij elkaar om het seksueel misbruik tijdens een spelletje bowling op te biechten aan haar mama. Die geloofde haar dochter niet en noemde haar een leugenaar. De verkrachtingen konden daardoor nog jarenlang doorgaan. Totdat het meisje een vriendje kreeg. Sindsdien verzette ze zich tegen de verkrachtingen. “Zullen we het nog één keer doen?”, vroeg de stiefvader daarop aan het meisje.