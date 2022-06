Minister van Binnenlandse Zaken reikt diploma's uit aan leerlingen 'Veiligheid' van Heilig Graf

Heilig Graf in Turnhout heeft verschillende opleidingen in haar aanbod voor leerlingen met interesse voor de veiligheids- en bewakingssector. In die opleidingen verwerven jongeren kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een functie in deze sectoren, zoals het omgaan met agressie, stressbestendigheid in noodsituaties, psychologische conflicthantering en besluitvaardigheid.

De leerlingen van het 7de jaar Maatschappelijke Veiligheid zullen hun diploma dinsdagavond uit handen van minister Annelies Verlinden krijgen. “Toen in 2009 de studierichtingen Integrale veiligheid en Veiligheidsberoepen door de Federale en Vlaamse overheden samen werden gelanceerd, gingen we meteen in gesprek met deskundigen uit de private en publieke veiligheidssectoren”, zegt Hilde Robrechts, algemeen directeur Heilig Graf. “Door de grote nood aan goed voorbereide kandidaten, het engagement van een adviesraad van deskundigen én het geloof dat dit aanbod paste in ons breed onderwijsaanbod, stelden we ons kandidaat. Twaalf jaar later hebben we veel knowhow opgebouwd dankzij de specifieke deskundigheid van het geselecteerde lerarenteam.”

Krapte op arbeidsmarkt

De opleidingen rond Veiligheid zijn volgens minister Verlinden van belang om ook in de toekomst de veiligheid in verschillende sectoren te garanderen. “De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat ze bij de politie, maar ook bij de brandweer en de Civiele Bescherming, jonge, gemotiveerde mensen zoeken”, aldus Annelies Verlinden. “De opleidingen Veiligheidsberoepen en Integrale veiligheid zijn dan ook een zeer goede basis voor de toekomst van deze pas afgestudeerden. Het is nu aan de jongeren om te kijken waar hun voorkeur naar uitgaat binnen de veiligheidssector. De sector kan jonge, gemotiveerde mensen goed gebruiken.”

Volledig scherm Archief: de proclamatie van leerlingen Veiligheid in 2021 © Heilig Graf

