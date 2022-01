Minister Matthias Diependaele (N-VA) brengt bezoek aan rampsite in Turnhout: “Dit maakt een diepe indruk”

TurnhoutVlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) heeft woensdagmorgen een bezoek gebracht aan de rampsite van de gasontploffing in Turnhout. Hij legde er bloemen neer voor de slachtoffers. Ondertussen is er ook duidelijkheid rond de mogelijke oorzaak van de gasontploffing. Die zou liggen bij een installatiefout van een gasvuur . In Turnhout ging het om een alleenstaand geval. De Ark heeft een stabiliteitsonderzoek laten uitvoeren om te zien of er eventueel nog spullen van de slachtoffers uit het gebouw gehaald kunnen worden.

Matthias Diependaele was zwaar onder de indruk nadat hij van onder meer burgemeester Paul Van Miert (N-VA) het hele relaas had gehoord van de ontploffing. “Ik ben diep onder de indruk”, aldus de minister. “Ik ben ooit als kleine jongen met mijn vader gaan kijken toen er bij ons in de buurt een ontploffing was, maar dat is ongelooflijk. Ik had de beelden al gezien, maar dit is indrukwekkend. We kennen ondertussen ook de verhalen van de mensen. Mijn diep medeleven voor hen en de familie.” Matthias Diependaele was ook zwaar onder de indruk over hoe de hulpdiensten het hebben aangepakt, maar ook hoe snel er bij de slachtoffers is gezorgd voor noodopvang. “We zijn volop bezig met het herorganiseren van de woonmaatschappijen en wat hier gebeurd is, daar kunnen we alleen maar uit leren.”

Ondertussen gaat het gerecht uit van een installatiefout bij een gasvuur. “We hebben dat ook vernomen van het parket en laten het gerecht nu haar werk doen", zegt Kassandra Driezen van De Ark. “We willen benadrukken dat het wel om een alleenstaand geval gaat hier bij ons, want alle appartementen zijn onderzocht voor zover dat kon. Er was zeker niets structureel fout in het getroffen gebouw en net zomin in het gebouw aan de overkant.”

Heel wat mensen kwamen kaarsjes branden en bloemen neerleggen aan het appartementsgebouw dat op oudjaarsdag werd vernield door een gasontploffing.

Noodwoningen

Een ramp van deze omvang maakt het voor Diependaele ook duidelijk dat er een grote nood is aan noodwoningen. “We willen dat Vlaamse gemeenten daar echt op inzetten en we hebben daar ook 12 miljoen euro subsidies voor vrijgemaakt", aldus de minister. “Tijdens de eerste oproep tekenden 160 gemeenten daar op in. Een tweede oproep hebben we nog maar onlangs gelanceerd.” Turnhout zelf tekende daar niet op in. “Wij hebben al twintig noodwoningen", zegt schepen Kelly Verheyen (Vooruit). “We hebben ze niet moeten gebruiken omdat de slachtoffers vooral bij vrienden en familie terecht konden en er was ook een woonzorgcentrum waar plaatsen waren. Ook de woonmaatschappij De Ark heeft enorm snel gereageerd.”

Solidariteit en extra bewaking

Ondertussen neemt de solidariteit in Turnhout alleen maar toe. Maandagavond is een eerste overleg geweest tussen de verschillende organisaties. De stad heeft een coördinator aangesteld om alles mee in goede banen te leiden. “Miserie brengt mensen vaak samen", zegt Matthias Diependaele. “Dat is hier wel een voorbeeld van.”

Er werden ook enkele roosjes gehangen aan de hekken rond het gebouw waar de gasontploffing plaatsvond.

De Ark heeft nu samen met de stad afgesproken dat de bewaking van de site de komende dagen wordt opgedreven, al zijn er voorlopig geen meldingen dat er effectief dingen zijn gestolen of verdwenen. Het is ook afwachten wanneer er nog spullen uit de appartementen kunnen gehaald worden die nog intact zijn. “Er is een extra stabiliteitsonderzoek bezig", zegt Kassandra Driezen van De Ark. “Die resultaten moeten we afwachten. We gaan onze bewoners geen loze beloften doen. Het pand is in elk geval onbewoonbaar verklaard zodat we in principe snel tot een sloop kunnen overgaan.”

Nog voor de minister er was, kwam een mama met haar zoontje een bos bloemen neerleggen en een kaarsje aansteken. “We kennen de mensen niet, maar dit raakt ons allemaal", zeggen Ilse Starckx en haar zoontje Daan Stas (8). “Daarom vond ik het belangrijk om hier een bloemetje neer te komen leggen. Het kan ons tenslotte allemaal overkomen.”

Er werden ook enkele roosjes gehangen aan de hekken rond het gebouw waar de gasontploffing plaatsvond.

