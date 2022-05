Michelin geeft Alex Verhoeven zijn eerste ster

De culinaire gids Michelin maakte maandag bekend welke restaurants dit jaar mogen rekenen op één, twee of drie sterren. Daarbij ook een Turnhouts restaurant. Restaurant Hert van chef-kok Alex Verhoeven heeft zijn eerste ster in de wacht gesleept. In september vorig jaar zei Alex Verhoeven nog het volgende over een Michelinster voor restaurant Hert. We gaan niet expliciet voor een Michelinster. We streven ernaar om ons eten in Hert op de hoogste kwaliteit te krijgen en daar een mooie constante in te houden. Als Michelin dan bij ons eten en ze vinden het goed, dan zullen zij de ster wel brengen. We kunnen de ster niet gaan shoppen en ook niet forceren. Dat ligt niet in onze handen. Ik heb vertrouwen in het Michelin-systeem. We zijn niet teleurgesteld als we er geen hebben, en zullen heel blij zijn als we er wel één hebben.