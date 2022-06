Metamorfose op komst voor Otterstraat: "De kasseien gaan eruit”

Oud-Turnhout Autobe­stuur­ster zwaarge­wond na frontale klap

Een autobestuurster is dinsdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding op de Steenweg op Ravels in Oud-Turnhout. De auto van de vrouw botste rond 14.55 uur op een vrachtwagen die uit de andere richting kwam. De twee voertuigen raakten elkaar hoek-tegen-hoek. De bestuurster van de auto moest door de brandweer worden bevrijd uit de wagen. Ze is met zware verwondingen, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht. Door het ongeval bleef de Steenweg op Ravels een hele tijd afgesloten voor verkeer.

14 juni