Met 216 km/u en drinken achter het stuur: beelden tonen waanzinnige rijgedrag van man die achter stuur zat bij dodelijk ongeval Tibau Verelst (18)

Kempen 385 werknemers leggen werk neer... om zwerfvuil te rapen

9 september In totaal 385 werknemers van 112 verschillende bedrijven legden donderdagochtend tijdelijk het werk neer. Niet om te staken, maar om zwerfvuil te rapen in de buurt van hun bedrijf. Het was de vijfde keer dat IOK Afvalbeheer zo’n grootschalige zwerfvuilactie met Kempense ondernemers organiseerde.