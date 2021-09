Met 216 km/u en drinken achter het stuur: beelden tonen waanzinnige rijgedrag van doodrijder van Tibau Verelst (18)

Vosselaar Oplader van elektri­sche fiets vat vuur

8 september De brandweer moest dinsdagavond rond 20.20 uur uitrukken naar een woning aan Heieinde in Vosselaar. In de achterbouw van een woning was een brandje ontstaan met felle rookontwikkeling tot gevolg. Het vuur is vermoedelijk ontstaan aan de oplader van een batterij van een elektrische fiets. De brandweer heeft de woning geventileerd.