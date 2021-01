Mensen uit heel België trekken speciaal naar Turnhout om... ‘drugsbus’ naar Tilburg te nemen

Turnhout Sint-Jozefcolle­ge excuseert zich nadat school thema ‘etnisch profileren bij politie’ opneemt in brief­schrijf­ac­tie lagere school

26 januari Het Sint-Jozefcollege van Turnhout heeft de briefschrijfactie van Amnesty International stopgezet na heel wat verontwaardigde reacties. In de nieuwsbrief van de school was het item over ‘schrijven tegen etnisch profileren van de politie’ opgenomen. De school excuseert zich: “Het was absoluut niet de bedoeling de politie in een slecht daglicht te stellen, want zij moeten dikwijls in moeilijke omstandigheden hun werk doen.”