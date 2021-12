Meer dan 500 inschrijvingen: Belgisch Kampioenschap Darts moet noodgedwongen worden uitgesteld

TurnhoutHet Belgisch Kampioenschap Darts dat normaal in januari zou plaatsvinden in Turnhout wordt noodgedwongen uitgesteld naar mei 2022. Er zijn te veel inschrijvingen om het met de huidige coronamaatregelen te kunnen organiseren. “Al meer dan 500 mensen schreven zich in.”

De Belgische Dartsbond (BeDarts) zou normaal in het weekend van 28 tot 30 januari 2022 neerstrijken in Turnhout. In fuifzaal Futur zou voor het eerst in jaren nog eens een Belgisch Kampioenschap Darts georganiseerd worden. Maar zowel de datum als de locatie van het BK Darts moeten noodgedwongen worden aangepast. “Al meer dan 500 mensen schreven zich in voor het BK Darts, dat normaal eind januari zou plaatsvinden in fuifzaal Futur", zegt Turnhouts schepen voor Sport Jan Van Otten.



Dat hoge inschrijvingsaantal is een probleem want door de huidige coronamaatregelen mag er indoor niks georganiseerd worden voor meer dan 200 mensen. “Daarom beslisten we samen met BeDarts om het kampioenschap enkele maanden uit te stellen. Zo kunnen we het dartstoernooi organiseren zoals het hoort", vervolgt Jan Van Otten.



Door de vele inschrijvingen kan het kampioenschap in mei ook niet plaatsvinden in fuifzaal Futur zoals gepland was. “Door het grote aantal deelnemers moeten we uitwijken naar een andere locatie.”

Het BK Darts staat nu van 13 tot 15 mei gepland in de stedelijk sporthal van Turnhout. Het Belgisch kampioenschap is een open toernooi waaraan alle Belgische darters kunnen deelnemen, behalve houders van een PDC Tour Card.