Medewerkers AZ Turnhout oefenen medische techniek in simulatietruck op parking

De simulatietruck die een bezoek bracht aan AZ Turnhout is bedoeld om een medische techniek te oefenen waarbij door middel van een endoprothese een aneurysma van de buikslagader behandeld wordt. “Een patiënt met een aneurysma of verbreding van de buikslagader wordt meestal behandeld door het plaatsen van een endoprothese. Dat is een soort beklede stent die via de twee liezen wordt ingebracht. Tegenwoordig kan dat zelfs enkel door een prik en zonder echte insnede in de lies. Het voordeel is dat deze ingreep minder zwaar is dan een open buikoperatie, met sneller herstel en kortere verblijfsduur in het ziekenhuis.”