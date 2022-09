Manuel Bracke (50) publiceert eerste dichtbundel

De vijftigjarige Manuel Bracke publiceerde zijn gedichten al enkele jaren op zijn facebookpagina’s. Nu lanceert de Bracke, leerkracht Spaans in het dagelijks leven, zijn eerste dichtbundel. Met ‘De eerste vrouw’ brengt de auteur een ode aan de liefde. “Het is een bescheiden en poëtisch eerbetoon in eenvoudige taal, van een man aan een vrouw”, klinkt het.

In eenvoudige woorden schrijft Bracke over wat hem raakt. “Ik probeer simpelweg uit te drukken wat ik zelf niet steeds ten volle doorgrond, maar wel voel. Dit zorgt voor vaak voor een grote herkenbaarheid bij de lezers van mijn gedichten.”

De eerste vrouw is uitgegeven bij Uitgeverij Het Punt en kost 17 euro. Voor een gesigneerd exemplaar kan je bij de auteur zelf terecht via manu.bracke@outlook.com of via zijn website inkttinta.be.