Man verdacht van 75 inbraken in garageboxen van appartementen

Turnhout Indoor entertain­ment­cen­trum ‘De Garage’ brengt lasers­hooting en silent disco naar hartje Turnhout

Wat begon als een gek idee van hun zoon is nu werkelijkheid geworden: Laura Van Beek en Jamey Van der Veke bouwden in hartje Turnhout een uitdagend indoor entertainmentcentrum waar jong en oud kan genieten van lasershooting, jellyball, silent disco én een real life versie van de populaire videogame Among Us. Dat alles werd gebouwd in de kelder van binnenspeeltuin Raf & Otje in de Otterstraat. “We willen een aanvulling zijn op het aanbod van de speeltuin”, zegt Jamey Van der Veke.

18 april