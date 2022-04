Man riskeert één jaar cel voor zweepslagen met leiband: "Door haar schuld was hond gaan lopen”

Buurtonderzoek

Tijdens een buurtonderzoek bevestigden vier verschillende bronnen dat M.S.vregelmatig fysiek agressief was tegenover zijn partner. Zelf beweert hij dat hij de vrouw maar één keer geslagen heeft met de leiband van de hond. “Ze was gaan wandelen met de hond zonder hem de leiband aan te doen. Het dier was daardoor gaan lopen. Hij had de hond in het verleden al meermaals in het asiel moeten gaan halen”, zegt de advocate van M.S.