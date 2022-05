Man op step aangereden: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Merksplas/Oud-Turnhout Smaakhoeve De Lochten­berg heropent boerderij­res­tau­rant in samenwer­king met De Lint: “Klassie­kers behouden, maar vernieuwen met zomerbar en veel spelple­zier voor kinderen”

Smaakhoeve De Lochtenberg slaat de handen in elkaar met brasserie De Lint uit Oud-Turnhout. Het restaurantgedeelte was de voorbije maanden gesloten, maar wil nu een doorstart maken. “We zijn blij dat we in zee kunnen gaan met een echte horecafamilie”, zegt Gert Laurijssen. Smaakhoeve De Lochtenberg zal in de toekomst ook héél veel aandacht schenken aan kinderen met springkastelen en een kinderdisco.

