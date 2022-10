Man mishandelt hond in Herentalsstraat: uitwerpselen in mond en stamp in zij

Een bewoner van de Herentalsstraat kon de dierenmishandeling filmen. De politie is een onderzoek gestart. “Op beelden die intussen massaal circuleren via sociale media is te zien hoe een man die zijn hond uitlaat in de Herentalsstraat in Turnhout, het dier schopt. De beelden zorgen voor heel wat verontwaardiging en hier en daar wordt ook opgeroepen tot wraakacties”, klinkt het bij de politie. “De politie is meteen nadat de beelden ons hebben bereikt, met een onderzoek gestart en heeft de verdachte intussen kunnen identificeren. Tegen de man is intussen ook een proces-verbaal opgesteld en er wordt nu bekeken of en welke dringende maatregelen er in het kader van de dierenbescherming kunnen worden genomen, in het belang van het welzijn van het dier. Wij vragen iedereen om de rust te bewaren en zelf geen initiatieven te ondernemen tegen de man. Onze collega’s volgen de situatie nauwgezet op.”